Ascolti TV | Sabato 7 Marzo 2026 C’è Posta per Te chiude al 27.1% Sanremo Top al 19.9%

Sabato 7 marzo 2026, su Rai1, Sanremo Top ha attirato 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share, mentre C’è Posta per Te si è fermata al 27,1%. La serata televisiva ha visto questi due programmi protagonisti, con ascolti che si sono concentrati su queste due principali produzioni. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli altri canali è stato reso noto.

Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana JoeASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top.

Sanremo Top ascolti tv, Carlo Conti massacra Maria De Filippi: Rai 1 da record, C’è posta per te piange!Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Sanremo Top con Carlo Conti: ecco quanto ha fatto in termini di ascolti tv. donnapop.it

Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C’è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De MartinoGli ascolti tv di sabato 7 marzo, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra C'è Posta per Te su Canale 5 e Sanremo Top, spin off del Festival di Sanremo ... fanpage.it

Sanremo non finisce mai: semmai raddoppia, si moltiplica e, all’occorrenza, si riesuma. Carlo Conti ripesca dal sarcofago lo storico spin-off baudiano “Sanremo Top” e sfida su Raiuno il totem di “C’è posta per te” blindandosi dietro il primato mondiale su Spotif - facebook.com facebook

Su Rai 1 la prima puntata di "Sanremo Top" con gli artisti in gara all'ultima edizione del Festival x.com