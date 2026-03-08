Ascolti tv del 7 marzo | Sanremo Top sfida C’è Posta per te

Il 7 marzo, gli ascolti televisivi hanno visto protagonista Sanremo Top, con due episodi speciali dedicati al riascolto delle esibizioni dei partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La trasmissione è stata condotta da Carlo Conti e ha fatto il suo ritorno dopo la conclusione del festival, cercando di offrire agli spettatori un’analisi delle performance più significative di questa edizione.

Se pensavate di esservi liberati del Festival di Sanremo vi sbagliavate di grosso: per chiudere in bellezza la 76esima edizione, Carlo Conti è tornato con Sanremo Top, con due episodi speciali dedicati al riascolto delle esibizioni dei protagonisti della kermesse musicale appena conclusa. Rai1 ha voluto cavalcare l’onda del Festival, facendoci rivedere, a distanza di una settimana, i trenta Big in gara a Sanremo 2026. E se la Rai ha giocato con l’effetto nostalgia, su Canale5 è tornato uno degli appuntamenti più amati di Mediaset, che proprio per evitare la concorrenza diretta la scorsa settimana si era fermato. Stiamo parlando ovviamente di C’è Posta per te, uno dei programmi imperdibili di Maria De Filippi, che come sempre ha il pieno appoggio del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

