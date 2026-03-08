Arriva la sagra dei pizzoccheri alle porte della Brianza

Da venerdì 20 a domenica 29 marzo si svolge a Senago, in via Vittorio Veneto 2, la sagra dei pizzoccheri. L’evento si tiene nel centro sportivo e offre occasioni per gustare il piatto tradizionale. La manifestazione si svolge per dieci giorni consecutivi, coinvolgendo la comunità locale e visitatori provenienti dalla zona.

Alle porte della Brianza arriva la sagra dei pizzoccheri: l’evento è in programma da venerdì 20 a domenica 29 marzo a Senago, all’interno del centro sportivo di via Vittorio Veneto 2. La sagra aprirà le porte al pubblico il venerdì e il sabato sia a pranzo sia a cena. La domenica invece il centro sportivo sarà aperto solo a pranzo. La sagra terminerà il 29 marzo, ma il centro sportivo organizza il pranzo per la Pasqua e la pasquetta. I pizzoccheri saranno il pezzo forte, ma a condire l’atmosfera e la buona tavola non mancheranno i piatti tipici della tradizione come gli involtini di bresaola, gli sciatt valtellinesi, le manfrigole e i taroz della Valtellina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

