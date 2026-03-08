Anziano trovato morto in un terreno agricolo | bruciava sterpaglie

Nelle campagne tra Fontana Liri e Arpino, un uomo di 86 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri. La polizia ha scoperto il suo corpo in un terreno agricolo, dove si stava bruciando dello sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L'ottantaseienne, originario di Roma, stava pulendo un appezzamento nella zona situata tra Fontana Liri e Arpino (Frosinone). Forse un malore ha provocato la caduta e il dramma Dramma nelle campagne tra Fontana Liri e Arpino, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 86 anni. L’anziano, originario di Roma ma proprietario di una seconda abitazione nella zona, è stato trovato su un terreno agricolo in circostanze tragiche. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incendio che potrebbe essere partito mentre stava bruciando alcune sterpaglie nel suo terreno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Un 67enne trovato morto nel terreno: salma sequestrataTempo di lettura: < 1 minutoTragedia in via Pignatella Avellino: 67enne trovato morto nel terreno che coltivava Tragedia in località Pignatella, dove... Aggiornamenti e notizie su Anziano trovato. Temi più discussi: Dramma della solitudine: anziano trovato cadavere nella sua abitazione. Era morto da mesi. L'allarme dato dai vicini; Badante trovato morto a Pesaro, l’anziano sotto al letto in stato di choc. Cosa è successo; Malore in casa, anziano trovato morto nella sua abitazione a Cavallino; Ascoli, tragedia in centro: anziano trovato morto in casa. Badante trovato morto a Pesaro, l’anziano sotto al letto in stato di choc. Cosa è successoTragedia in via Adda, a scoprire il cadavere la figlia dell’anziano: l’uomo, portato in ospedale, non avrebbe riportato lesioni. Indagine dei carabinieri, tra le ipotesi più accreditate il malore o l’ ... ilrestodelcarlino.it Dramma a Prato, uomo trovato morto in casa: era deceduto da tempoA Prato un anziano di 85 anni è stato trovato morto in casa Prato dopo mesi di silenzio. Decisiva la segnalazione dei residenti per un odore persistente in via Donatello. notizie.it I militari gli hanno trovato in auto 43mila euro in contanti, in larga parte macchiati d'inchiostro. L'anziano si sarebbe difeso dicendo di averle trovate "per caso nell'orto" di casa. - facebook.com facebook L’anziano stava lavorando nel suo orto, trovato dalla moglie. La donna sotto choc. Il marito ricoverato al «San Gerardo» di Monza. x.com