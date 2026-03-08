Il Napoli ha deciso di esercitare il riscatto di Alisson Santos al termine della stagione. La cifra prevista per l’affare è stata definita e il club sta procedendo con le trattative. Alisson Santos, portiere, è al centro dell’attenzione per la sua performance e per alcuni dati statistici, tra cui un'anomalia negli expected goals (xG).

ALISSON SANTOS RISCATTO. Il Napoli non ha più dubbi: a fine stagione verrà esercitato il riscatto di Alisson Santos. Dopo aver versato 3 milioni di euro a febbraio per il prestito, il club di Aurelio De Laurentiis verserà allo Sporting Lisbona una cifra compresa tra i 15 e i 16,5 milioni di euro per acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Per il brasiliano è già pronto un contratto fino al 2031 a 1,8 milioni netti a stagione. L’accelerazione sul mercato è giustificata da un impatto devastante in Serie A: Alisson ha segnato contro il Torino dopo soli 6 minuti e 48 secondi, registrando un’anomalia statistica clamorosa con 2 reti realizzate a fronte di un indice di gol attesi ( xG ) di appena 0,46. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Alisson Santos, il Napoli accelera per il riscatto: le cifre dell’affare e l’anomalia statistica degli xG

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