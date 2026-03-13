Il Calcio Napoli sta valutando di riscattare il portiere brasiliano arrivato in prestito a gennaio. La società ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, dopo aver speso 3,5 milioni per il prestito. La scelta di confermare il giocatore sembra ormai presa, in attesa di confermare l’operazione.

Il Calcio Napoli sarebbe già deciso a esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni per il brasiliano arrivato in prestito a gennaio per 3,5 milioni. Operazione totale sotto i 20 milioni, un affare per il ds Manna. Il Calcio Napoli sembra già pronto a trasformare in acquisto definitivo uno dei colpi migliori del mercato invernale. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto su Alisson Santos, arrivato a gennaio in prestito per 3,5 milioni di euro. Il riscatto è fissato a 15 milioni, per un'operazione complessiva che si chiuderebbe sotto i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Alisson Santos verso il riscatto: le cifre per blindare il nuovo talento

Articoli correlati

Leggi anche: Alisson Santos, il Napoli accelera per il riscatto: le cifre dell’affare e l’anomalia statistica degli xG

Calcio Napoli, ecco Alisson Santos: chi è il nuovo esterno offensivo azzurroIl nuovo giocatore del Calcio Napoli arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto: il brasiliano amplia le soluzioni offensive...

Contenuti e approfondimenti su Calcio Napoli

Temi più discussi: Il vento di Carcavelos, mamma Aldia e... Alle origini di Alisson Santos; UFFICIALE – I tifosi del Napoli hanno deciso: Alisson Santos è il POTM di febbraio; Il Napoli batte il Torino 2-1 al Maradona: ad Alisson Santos ed Elmas risponde Casadei; Serie A, Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos ed Elmas in gol, Conte piega D’Aversa e si avvicina al Milan.

Alisson, l'esperto di calcio brasiliano: Non è da Nazionale dopo 3 partite decenti al NapoliSabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano, è intervenuto a Radio Marte per commentare la crescita di Alisson Santos nel Napoli e fare il punto ... tuttonapoli.net

NM LIVE - Santacroce: Il Napoli ha fatto un mezzo miracolo quest'anno, Alisson Santos bisogna tenerselo strettoNAPOLI – FABIANO SANTACROCE, ex difensore del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com

Il problema del calcio italiano non è l’#Atalanta, è il #Napoli che non supera i gironi. Ma i tedeschi provano a tirarci su: "Basta autoflagellazione, non state messi così male. In fondo negli ultimi anni avete vinto più dei nostri club". https://www.ilnapolista.it/2026/0 - facebook.com facebook