Affari tuoi Davide fa una figuraccia | Imbarazzante travolto dagli insulti

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 7 marzo su Rai 1, Stefano De Martino ha presentato Davide, un apicoltore sardo di quarta generazione, accompagnato dalla madre Francesca. Davide ha avuto una reazione imbarazzante che ha attirato numerosi insulti dal pubblico e sui social. La sua performance in studio ha suscitato commenti critici e discussioni tra gli spettatori.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 7 marzo su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il protagonista è stato Davide, apicoltore sardo di quarta generazione arrivato in studio con la madre Francesca. Single dichiarato ("Ragazze che siete a casa, dategli un occhio.", ha scherzato De Martino), Davide ha scelto il pacco numero 14. La partita è partita in salita ma ha preso una svolta fortunata con l'uscita del pacco Gennarino dalla Basilicata: 12.000 euro di jackpot immediato. Nei primi tiri sono usciti bassi importi (100, 200 euro), 20.000 euro dalla Toscana, mani-furto dalla Liguria e zero dal Piemonte. Dopo un'offerta da 40.000 euro rifiutata, sono emersi alti valori: 300. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

