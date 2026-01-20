Affari Tuoi Herbert Ballerina travolto dagli insulti | La cosa migliore è la tua assenza

Lunedì 19 gennaio 2026, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di “Affari Tuoi”, caratterizzata da un’atmosfera particolare. Herbert Ballerina è stato al centro di alcune dichiarazioni, in cui ha espresso il suo pensiero riguardo alle recenti polemiche. La sua frase, “La cosa migliore è la tua assenza”, ha suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico e gli spettatori.

Lunedì 19 gennaio 2026 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di “ Affari Tuoi ”, ma il clima era diverso dal solito. Stefano De Martino ha vissuto un lutto familiare gravissimo: la morte improvvisa del padre Enrico, ex ballerino professionista con cui condivideva la passione per la danza. La Rai ha espresso cordoglio con un messaggio ufficiale trasmesso prima della puntata: “L’azienda partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico . esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia”.La trasmissione è proseguita regolarmente perché registrata con anticipo (il 14 gennaio, come indicato in sovrimpressione). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dagli insulti: "La cosa migliore è la tua assenza" Leggi anche: “Ecco perché”. Affari Tuoi, Herbert Ballerina ancora fuori: il motivo dietro l’assenza Leggi anche: Perché Herbert Ballerina salta Affari Tuoi anche stasera: i motivi della sua assenza da Stefano De Martino La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Herbert Ballerina assente ad Affari Tuoi, al suo posto un cartonato. De Martino: “Non riusciamo a trovarlo” - Herbert Ballerina è assente nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, sostituito da un cartonato con la sua voce registrata ... fanpage.it

