Addio code dal dottore adesso la ricetta vale un anno | scopri per quali malattie

Dal Decreto Semplificazioni arriva una novità che riguarda le ricette mediche: da oggi, in alcune situazioni, la prescrizione ha validità di un intero anno. Questa modifica si applica a specifiche patologie e farmaci, consentendo ai pazienti di ottenere cure senza dover tornare dal medico ogni volta per una nuova prescrizione. La misura mira a semplificare i processi e ridurre le visite mediche frequenti per le cure di routine.

Novità importantissima quella introdotta dal Decreto Semplificazioni. Ora la ricetta vale per un anno se riguarda queste patologie In particolare, per i pazienti che sono in cura per malattie croniche è prevista una semplificazione operativa per quanto riguarda la prescrizione di farmaci da assumere in modo continuativo. In pratica, per alcune patologie, la ricetta medica assume validità annuale. Il paziente, pertanto, non deve più recarsi necessariamente dal proprio medico di famiglia per rinnovare ogni mese un documento di fatto identico al precedente. Sta al medico, valutata la stabilità clinica del paziente, la possibilità di prescrivere tramite la ricetta dematerializzata la quantità di farmaci necessaria da assumere per un periodo massimo di 12 mesi, indicando posologia, dosaggio e numero di confezioni dispensabili dal SSN.🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Addio code dal dottore, adesso la ricetta vale un anno: scopri per quali malattie How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Addio SPID gratuito: PosteID diventa a pagamento, 6 euro all’anno dal secondo anno. Quali sono le alternative gratuite?Dal 1° gennaio 2026 anche l’identità digitale di Poste Italiane, PosteID, ha un costo. Addio code: App IO, pagoPA si salda con Google Pay dal 16 febbraio.Pagamenti più semplici con lo smartphone: App IO integra Google Pay per gli utenti Android L’applicazione IO, lo strumento ufficiale per l’accesso ai...