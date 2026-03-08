Un cittadino salentino ha ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate di Lecce che gli chiede di pagare circa 120mila euro. La richiesta riguarda presunti debiti dell’associazione sportiva dilettantistica di cui si sarebbe occupato come legale rappresentante. Tuttavia, non ricopriva ufficialmente quel ruolo, e la notifica è stata recapitata in una busta verde.

Tre avvisi di accertamento emessi per un totale che sfiora i 120mila euro tra imposte, sanzioni e interessi. L’uomo, secondo l’ufficio, era “responsabile solidale” del debito tributario dell’ente. Lui ha sempre sostenuto di non aver ricoperto alcun ruolo gestionale in quell’anno specifico. Ma in primo grado non era stato creduto: la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce gli aveva dato torto, confermando l’intera pretesa erariale sulla base di alcuni verbali di contraddittorio in cui la sua posizione non risultava distinguibile da quella degli altri dirigenti. Il cittadino ha così impugnato la sentenza con l’avvocato Antonio Maria Manco e la verità alla fine è venuta a galla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Noleggio natanti non autorizzato: multa da 300mila euro a presidente di associazione sportivaRavenna, 16 dicembre 2025 – La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna (inquadrata nel Roan di Rimini, il reparto...

Tutti gli aggiornamenti su Accertamento da 120mila euro per i...

Discussioni sull' argomento Accertamento da 120mila euro per i debiti di un’associazione, ma non era lui il presidente; Accertamento da 120mila euro per i debiti di un'associazione, ma non era lui il presidente; Perché la mimosa è il simbolo dell'8 marzo: la storia del fiore della Festa della Donna; Camera civile salentina, nasce il dipartimento di 'Diritto condominiale'.

Accertamento da 120mila euro per i debiti di un’associazione, ma non era lui il presidenteL’Agenzia delle Entrate attribuiva la responsabilità a un salentino che sosteneva invece di non aver avuto ruoli nel 2017. I giudici d’appello della Corte Tributaria gli danno ragione e annullano gli ... lecceprima.it

Gli avvisi di accertamento inviati da AequaRoma ai residenti di una via che dieci anni fa ha cambiato nome e che adesso per il comune risultano proprietari di due immobili. Pioggia di contestazioni e ricorsi - facebook.com facebook

La riforma delll' #accertamento #disabilità passa da un modello medico-legale a un sistema centrato sulle necessità dell’individuo. Per decenni, i #cittadini hanno dovuto fare i conti con una burocrazia divisa tra commissioni #ASL e verifiche #INPS x.com