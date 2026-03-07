Il 7 marzo di un anno sconosciuto si celebrò per la prima volta una messa in italiano, segnando un momento significativo nella storia liturgica. Questa novità portò al cambiamento delle modalità di partecipazione dei fedeli, che fino a quel momento avevano ascoltato le funzioni esclusivamente in latino. La decisione coinvolse la Chiesa e i suoi rappresentanti, aprendo una nuova fase nelle celebrazioni religiose.

Era il 7 marzo 1965 nella parrocchia romana di Ognissanti sull’Appia Nuova, quando papa Montini, Paolo VI, durante l’omelia disse: “Straordinaria è l’odierna nuova maniera di pregare, di celebrare la Santa Messa. Si inaugura, oggi, la nuova forma della Liturgia in tutte le parrocchie e chiese del mondo, per tutte le Messe seguite dal popolo. È un grande avvenimento, che si dovrà ricordare come principio di rigogliosa vita spirituale, come un impegno nel corrispondere al grande dialogo tra Dio e l’uomo” . “questa domenica segna una data memorabile nella storia spirituale della Chiesa, perché la lingua parlata entra ufficialmente nel culto liturgico”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 7 marzo, per la prima volta la messa in italiano

