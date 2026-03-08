Abetone incidente sugli sci | 59enne cade nella zona dell’Ovovia è gravissimo

Un incidente sugli sci si è verificato questa mattina nel comprensorio dell’Abetone, precisamente nella zona Ovovia. Un uomo di 59 anni è caduto durante la discesa ed è stato immediatamente soccorso. Le sue condizioni sono considerate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

ABETONE (PISTOIA) – Grave incidente sugli sci stamattina, 8 marzo 2026, nel comprensorio dell'Abetone. Un uomo di 59 anni è caduto mentre percorreva le piste in zona Ovovia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 10:00. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe riportato un grave politrauma. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale di soccorso delle piste, insieme ai sanitari del 118, all'automedica e ai volontari della Misericordia di Abetone. Valutate le condizioni critiche del ferito, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e caricato a bordo dell'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato al policlinico di Careggi a Firenze.