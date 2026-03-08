8 marzo Non una di meno in 60 piazze 48 ore di cortei e scioperi

In tutto il paese, Non una di meno ha organizzato cortei e scioperi in 60 piazze per l’8 marzo. Durante la giornata si sono svolte manifestazioni, eventi e alcune celebrazioni, mentre i numeri evidenziano ancora disuguaglianze e lacune da colmare. Per due giorni si sono alternati momenti di protesta e mobilitazione, con attenzione rivolta a temi di genere e diritti femminili.

AGI - Le mimose, gli spot, le attenzioni, qualche festa, ma poi i numeri raccontano un 8 marzo diverso, fatto di differenze, gap e vuoti ancora tutti da colmare. Ma se la percezione sociale osserva positivamente i cambiamenti in corso, i dati definiscono un quadro in cui il progresso, pur costante, procede a velocità ridotta rispetto ai partner europei. Secondo il Gender Equality Index 2025 dell'EIGE (Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere), l'Italia ha raggiunto un punteggio di 61,9 su 100, posizionandosi al 12° posto nell'Unione Europea. Sebbene il punteggio sia cresciuto di quasi 10 punti dal 2015, il Paese rimane al di sotto della media UE (70,2), evidenziando divari strutturali persistenti.