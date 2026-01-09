Da oggi 48 ore di scioperi a catena | si fermano aerei treni e scuola

Per le prossime 48 ore si prevedono scioperi consecutivi che coinvolgono trasporti e scuola. In Italia, venerdì 9 e sabato 10 gennaio, sono previste agitazioni a livello nazionale, con possibili disagi e interruzioni dei servizi. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di pianificare spostamenti o attività.

Scioperi, uno dopo l'altro, per 48 ore. Oggi e domani, venerdì 9 e sabato 10 gennaio, si annunciano come giornate ad alto rischio disagi per via di agitazioni indette su scala nazionale in più settori dai traporti alla scuola. Vediamo insieme chi si ferma, quando, in quali orari e come limitare i. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Sciopero 28 novembre: si fermano per 24 ore anche treni, aerei e autostrade Leggi anche: Gennaio all’insegna degli scioperi: trasporti pubblici, treni, aerei e scuola fermi per diverse giornate. Il calendario completo delle proteste La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio, dai treni ai voli: ecco chi si ferma; Da oggi 48 ore di scioperi a catena: si fermano aerei, treni e scuola; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Sciopero dei taxi contro il Governo, convocata l'adunata generale a Roma. Partono i primi scioperi, oggi stop al trasporto pubblico in alcune città - Sono cominciati oggi con lo stop di bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale proclamati da varie sigle sindacali. msn.com

Dipendenti Sasa, quattro ore di sciopero - Domani invece, dalle 21, astensione dal lavoro per 24 ore che interesserà i treni SAD ... rainews.it

Partono primi scioperi, oggi stop a trasporto pubblico in alcune città. Domani disagi negli aeroporti milanesi e in serata stop di 24 ore delle Ferrovie Primi scioperi del 2026 nei trasporti. Sono cominciati oggi con lo stop di bus, tram, treni e metro a livello locale, - facebook.com facebook

Il Garante sugli scioperi aveva dichiarato illegittimo lo sciopero generale della Cgil del 3 ottobre per la Flotilla, perché indetto senza preavviso. Oggi la Commissione ha stabilito le sanzioni: 20mila € per Cgil e Usb, 10mila € per le sigle minori. x.com

