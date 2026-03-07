Giornata Internazionale della Donna 8 marzo 2026 | gli eventi a Milano dal corteo al flash mob fino ai musei gratis

Il 8 marzo 2026 Milano organizza una serie di eventi per la Giornata Internazionale della Donna. La giornata include un corteo, un flash mob e l’ingresso gratuito ai musei cittadini. Gli appuntamenti sono stati annunciati per coinvolgere la popolazione e sensibilizzare sulla ricorrenza. La città si prepara a ospitare queste iniziative che si svolgeranno in diverse location.

Milano, 7 marzo 2026 – Domani, 8 marzo, anche Milano celebra la Giornata Internazionale della Donna. E lo fa con numerosi eventi: dal corteo organizzato dal collettivo femminista ‘Non una di meno’ al flash mob al ‘Wall of Dolls’ fino all’ingresso gratis nei musei statali e la possibilità di visitare il neo inaugurato Museo del Patriarcato. Il corteo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero Flash mob al ‘Wall of Dolls’ Musei statali gratis Il Museo del Patriarcato Lo spettacolo ‘Vi amo da morire’ Lo spettacolo ‘Il mio nome è Maria Stuarda’ Il corteo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

