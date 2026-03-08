8 marzo 2026 Non una di meno | Nel 2026 già dieci femminicidi 22 i tentativi

Nel primo trimestre del 2026, l’osservatorio nazionale di Non una di Meno ha registrato già dieci femminicidi e 22 tentativi di femminicidio, lesbicidi e trans*cidi. Il movimento femminista e transfemminista si occupa di monitorare ogni caso di violenza di genere denunciato o segnalato nel corso dell’anno. La loro piattaforma raccoglie dati aggiornati sulla situazione in Italia.

L'osservatorio nazionale di Non una di Meno, movimento femminista e transfemminista contro ogni forma di violenza di genere, sulla sua pagina monitora tutti i casi di femminicidi, lesbicidi e trans*cidi avvenuti nel 2026. Ad oggi, 8 marzo, l'osservatorio ha registrato "dieci femminicidi" "un suicidio di una ragazza trans, due casi in corso di accertamento" e "almeno altri 22 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali". Tutte morti "indotte da violenza di genere e eterocispatriarcale". Tra le persone uccise, "la vittima più giovane aveva 14 anni, la più anziana 85. In tre casi, l'uomo si è tolto la vita dopo aver compiuto l'omicidio.