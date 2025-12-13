Volley serie B | ore 17 L’Hokkaido a Montorio per cercare la svolta
Alle 17, la Hokkaido Bologna affronta Montorio in un match fondamentale per risollevarsi dopo le ultime sconfitte contro 4 Torri Ferrara e Rubicone. La squadra cerca una svolta in una trasferta cruciale in serie B, desiderosa di riscattare le recenti difficoltà e risollevare il morale in questa fase della stagione.
E’ tempo di rialzare la testa per la Hokkaido Bologna: dopo i ko delle ultime due settimane con 4 Torri Ferrara e Rubicone, l’occasione del riscatto passa dalla trasferta in Abruzzo sul campo di Montorio, in programma alle 17. Il cammino dei rossoblù racconta come Bologna, la squadra più giovane del girone, quest’anno non sia da corsa per l’alta classifica. Il cammino, fin qui, ha detto pure che i ragazzi di coach De Marco non hanno nulla a che spartire con la lotta salvezza. Se vorranno continuare ad esserlo, sarà tempo di ritrovare la vittoria esterna, che manca dalla seconda giornata a Fermo, fin qui unico colpo lontano dal PalaSavena. Sport.quotidiano.net
Campionato di Serie B - Maschile Girone F