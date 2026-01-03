Milan Leao sicuro | Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti

Rafael Leao ha dichiarato con determinazione che il Milan entra in campo con l’obiettivo di vincere, sottolineando l’importanza di ottenere risultati significativi per il club. La sua convinzione riflette l’impegno della squadra nel perseguire traguardi importanti e nel rafforzare la propria posizione in campionato. Una motivazione che si traduce in un atteggiamento serio e concentrato, indispensabile per raggiungere gli obiettivi stagionali del Milan.

Milan, Leao non ha dubbi: «Entriamo in campo per vincere perché il Milan deve vincere cose importanti». Le parole Rafael Leao, al termine di Cagliari?Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione rossonera. Al suo fianco anche Davide Bartesaghi. Queste le dichiarazioni del migliore in campo: COMPLIMENTI PER LA SQUADRA E BARTESAGHI – «Partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

