Verso Bologna-Verona Italiano | Prima l’Hellas poi penseremo alla Roma

Alla vigilia della partita di Serie A tra Bologna e Verona, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano ha parlato della sfida in programma al Dall’Ara alle 15. Ha dichiarato che l’attenzione principale è rivolta prima alla gara contro l’Hellas e solo in seguito si concentreranno sulla trasferta contro la Roma. La conferenza stampa si è svolta nella giornata precedente alla partita.

Il tecnico rossoblù: "Vietato distrarsi, perché affronteremo una squadra ancora viva e a caccia del proprio obiettivo". Davanti staffetta Castro-Dallinga, forfait di Heggem dietro Ultimi con 15 punti e di conseguenza alla disperata ricerca di una svolta per accorciare sul quartultimo posto, gli scaligeri non sono certo da sottovalutare, poiché si giocheranno il tutto per tutto per rientrare clamorosamente in corsa per la salvezza, in quella che potrebbe essere verosimilmente la loro cosiddetta "ultima spiaggia". Un pericolo che mister Italiano intende non sottovalutare."Vogliamo continuare a fare bene in campionato e dopo la vittoria sull'Udinese, dare anche continuità al percorso casalingo", ha subito specificato l'allenatore, dribblando così la domanda sui pensieri inerenti al big match di giovedì.