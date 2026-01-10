Verissimo sabato 10 gennaio | le interviste e gli ospiti di oggi

Oggi, sabato 10 gennaio, torna Verissimo su Canale 5, offrendo interviste e approfondimenti tra cinema, televisione e cronaca. La puntata inizia alle 16 e presenta ospiti che approfondiscono temi di attualità e intrattenimento, con un approccio sobrio e informativo. Un’occasione per ascoltare voci diverse e rimanere aggiornati sugli eventi più rilevanti del momento.

(Adnkronos) – Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 10 gennaio dalle 16.30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film 'Prendiamoci una pausa'. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama .

