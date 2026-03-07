In Ungheria, sono stati sequestrati circa 80 milioni di dollari da furgoni blindati provenienti dall’Ucraina. Durante l’operazione, sono stati fermati sette cittadini ucraini. Il sequestro ha generato una nuova tensione tra il governo di Budapest e quello di Kiev, alimentando le discussioni sulle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Arrestati sette bancari di Kiev, scoppia la tensione diplomatica. Personale rilasciato, restano congelati denaro e lingorri Un sequestro da circa 80 milioni di dollari, sette cittadini ucraini fermati e una nuova frizione diplomatica tra Budapest e Kiev. È quanto accaduto in Ungheria, dove le autorità hanno intercettato due furgoni blindati provenienti dall’Austria e diretti in Ucraina, scoprendo al loro interno ingenti quantità di denaro contante e lingotti d’oro. L’operazione è avvenuta nei pressi di Budapest, quando la polizia ungherese ha fermato i veicoli sospettando possibili irregolarità nel trasporto dei valori. All’interno dei mezzi sono stati rinvenuti circa 40 milioni di dollari, 35 milioni di euro in contanti e circa 9 chilogrammi di oro, per un valore complessivo stimato intorno agli 80 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ungheria sequestra 80 milioni di dollari da furgoni blindati ucraini

Ungheria, sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati: arrestati 7 cittadini ucrainiLe autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate che trasportavano ingenti somme di denaro contante...

Una raccolta di contenuti su Ungheria sequestra.

Argomenti discussi: L’Ungheria sequestra un convoglio di veicoli corazzati ucraini che trasportavano milioni di euro e lingotti d’oro; Ungheria sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati | arrestati 7 cittadini ucraini.