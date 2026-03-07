un patto educativo per le nuove generazioni

La giunta comunale ha approvato il Patto educativo di comunità per l’anno scolastico 202526. Questo accordo coinvolge scuole, istituzioni e associazioni locali, con l’intento di promuovere la crescita culturale e civile delle giovani generazioni. La decisione mira a creare una rete più stretta tra gli attori del territorio, rafforzando il ruolo della comunità nel percorso educativo.

La giunta comunale ha approvato il Patto educativo di comunità per l'anno scolastico 2025'26, uno strumento che mette in rete scuola, istituzioni e associazioni del territorio con l'obiettivo di rafforzare la crescita culturale e civile delle nuove generazioni. Il programma coinvolge l'Istituto comprensivo 'Don Dossetti', il centro culturale Multiplo, CavriagoServizi e numerose realtà educative, sociali, sportive e di volontariato del territorio, tra cui la Multisala 900, il tavolo di comunità 'Educare: una questione di comunità', Istoreco, Anpi, le famiglie, Avl Italia e Solimè. "Questa rete di soggetti e relazioni diventa il terreno...

