Z Generation meets Theatre | nuove visioni per le nuove generazioni

La rassegna Z Generation meets Theatre è stata annunciata oggi attraverso i canali social di Officine della Cultura. L’evento, in programma ad Arezzo, mira a offrire nuove prospettive teatrali rivolte alle giovani generazioni. La presentazione ha visto un confronto tra il direttore artistico Luca Roccia Baldini e i protagonisti del progetto, evidenziando l’importanza di dialogo e innovazione nel panorama culturale contemporaneo.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre è stata presentata questa mattina all'interno dei canali social di Officine della Cultura – Facebook e Youtube - con un dialogo aperto tra il direttore artistico Luca Roccia Baldini e i suoi protagonisti. Non poteva essere diversamente per una rassegna che nasce dal desiderio di porre domande, enunciare visioni e rendere esplicito, per il pubblico e per gli artisti stessi, il desiderio di ascolto dando vita ad un confronto che attraversa il senso del fare teatro oggi: dal rapporto con il pubblico più giovane all'urgenza di raccontare il presente tenendo ferma la responsabilità di offrire spazi di immaginazione, complessità e libertà.

