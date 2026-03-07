Un angolo di mare sulle nevi di Obereggen con il beach party organizzato da Misano Adriatico

Sulle nevi di Obereggen si è svolto oggi un beach party organizzato da Misano Adriatico, portando un angolo di Romagna a 2.000 metri di altezza. L’evento ha coinvolto turisti e appassionati che hanno partecipato a questa iniziativa di gemellaggio tra le due località, con attività e momenti di socializzazione sulle piste del comprensorio Latermar Dolomites.

Un angolo di Romagna a 2.000 metri d’altezza: si è rinnovato oggi, sulle nevi del comprensorio Latermar Dolomites, il gemellaggio tra Misano Adriatico e la località altoatesina di Obereggen. È una tradizione ormai consolidata quella del Beach Party a 2.000 metri d’altezza che vede lo snowpark trasformarsi in una spiaggia bianca con tanto di lettini giganti, la piadina e le tradizioni della Romagna. Presenti il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e gli assessori al turismo e sport Marco Dominici e Filippo Valentini. Lo staff di Visit Misano, guidato dal presidente di Visit Misano Luigi Bellettini, insieme ai bagnini e agli albergatori, hanno fornito ai presenti informazioni sulle principali attrazioni di Misano e hanno dato prova dell’ospitalità tipica romagnola. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

