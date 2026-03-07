Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro l’Atalanta, sottolineando le qualità di Zaniolo e Davis, che definisce giocatori fantastici. Ha anche commentato la presenza di Nicolò in Nazionale, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista a Dazn, prima dell’inizio dell’incontro.

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Como, Fabregas celebra il successo col Cagliari: «Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura. Sul fatto di essere tra le prime 4 dico questo» Udinese, Runjaic prima del match con l’Atalanta: «Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici. Nicolò in Nazionale? Mister Gattuso.» Pagelle Cagliari Como: Da Cunha show, Baturina torna e decide. Esposito rompe il digiuno VOTI Diretta gol Serie A LIVE: il Como vince anche a Cagliari, decidono Baturina e Da Cunha. Ora Atalanta Udinese Infortunio Cristiano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic prima del match con l’Atalanta: «Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici. Nicolò in Nazionale? Mister Gattuso…»

LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Kristovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis.

LIVE Alle 18 Atalanta-Udinese, le ultime: Palladino punta su Krstovic, Runjaic con Zaniolo-Davis(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Zemura, Ekkelenkamp, Karlstrom, Pietrowski, Ehizibue; Zaniolo; Davis.

Aggiornamenti e notizie su Mister Gattuso.

Temi più discussi: Udinese, Runjaic: Vogliamo replicare la gara dell\'andata, non penso a un\'Atalanta stanca; Mister Conte torna in un locale gradito: ecco dove ha cenato | FOTO; Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro il Como; Tacconi: Verona? Potremmo aspettarci qualche striscione goliardico per i tifosi del Napoli, ecco chi giocherà dal 1.

Atalanta-Udinese | Formazioni ufficiali: le scelte di Runjaic e PalladinoLa sfida tra Udinese ed Atalanta è alle porte. Un match fondamentale per la squadra gestita da mister Runjaic. Tutti i dettagli e le ufficiali con le scelte dei tecnici pronti per provare a portare a ... msn.com

Il presidente premia il mister prima dell’UdineseUn premio meritatissimo, consegnato direttamente dalle mani del presidente del club. Il prepartita del prefestivo con l’Udinese prevede il sovrappiù del cerimoniale dell’assegnazione, da parte della L ... calcioatalanta.it

Sorpresa nelle pre-convocazioni dell'#Italia per i playoff: mister #Gattuso chiama anche Marco #Verratti, convinto al ritorno in azzurro dall'intervento decisivo di Gigi #Buffon e Leonardo #Bonucci. #calcionews24 - facebook.com facebook