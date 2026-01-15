EP 16 | Paolo Sorrentino ha fatto uno dei suoi fim più belli

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parliamo de La grazia, uno dei film più sorprendenti del cinema di Paolo Sorrentino. Di 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, il nuovo capitolo della saga zombie dove è protagonista Ralph Fiennes. Poi di Sorry, Baby, il notevole esordio di. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: McTominay come Bale, ha segnato uno dei gol più belli nella storia del calcio scozzese (Telegraph)

Leggi anche: Cagliari, Maiello svela: «Zola? E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita. Mi ha accolto in casa sua, mi ha perdonato. Io avevo già deciso di non rapirlo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorello con Amadeus, La Pennicanza riparte con uno show: “È vero che hai chiesto di bombardare il Nove?”.

Parthenope, il cinema di Sorrentino è una continua ricerca del mistero - Parthenope, tra mythos e realtà, è il personaggio (e quindi il film) in cui Paolo Sorrentino proietta il senso della sua contemplazione del mondo. movieplayer.it

"LA GRAZIA" DI PAOLO SORRENTINO DA OGGI IN 500 CINEMA. #LaGrazia di #PaoloSorrentino esce oggi in 500 cinema distribuito da PiperFilm, i buoni risultati ottenuti con le anteprime dei matinée durante le Feste (297.783 euro per un totale di 38.682 pre facebook

#RebelleSouviens Toni Servillo, Anna Ferzetti e Paolo Sorrentino sul set de La Grazia di Paolo Sorrentino. x.com