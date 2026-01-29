Vieni a giocare alla Play e violenta il cugino di 7 anni | genitori condannati a 300mila euro di risarcimento

La vicenda risale al 2017-2018, quando un ragazzo di 14 anni avrebbe abusato del cuginetto di 7 anni fingendo di voler giocare alla PlayStation. I genitori del ragazzo sono stati condannati a pagare 300 mila euro di risarcimento ai genitori del bambino. La corte ha stabilito che le violenze sono avvenute più di sei anni fa, ma la sentenza arriva solo ora dopo un lungo processo.

Le violenze si sarebbero consumate tra il 2017 e il 2018: un ragazzo all'epoca 14enne avrebbe abusato del cuginetto di 7 con la scusa di giocare alla playstation. I genitori sono stati condannati in sede civile a pagare un risarcimento di 300mila euro.

