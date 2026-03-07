tra romance giallo e fantascienza il perturbante freudiano di sloane

William Sloane, nato nel 1906 in Massachusetts e morto nel 1974 a New York, è stato un editore e amministratore della Rutgers University Press. La sua figura si lega a un interesse per i generi letterari che spaziano dal romance al giallo fino alla fantascienza, spesso affrontando temi legati al perturbante freudiano. La sua carriera si è concentrata sulla pubblicazione di opere che mescolano suspense e atmosfere inquietanti.

William Sloane, chi era costui? Nato in Massachusetts nel 1906 e morto a New York nel 1974, Sloane è stato prima di tutto un editore, per anni amministratore della Rutgers University Press, e il suo nome non è il primo che viene in mente quando si parla di letteratura americana del Novecento seppure abbia pubblicato, tra il 1937 e il ’39, due romanzi tutt’altro che trascurabili, "Attraverso la notte" e "La porta dell’alba". Grazie alla preziosa opera di repêchage di Adelphi questi romanzi sono adesso disponibili per il lettore italiano che troverà tra le pagine di Sloane una sorta di perturbante freudiano – scricchiolii della realtà che nascondono qualcosa di inconcepibile che lentamente si svela – e un’adesione particolare al giallo e all’horror. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

