L' associazione Alento dona un defibrillatore alla città di Francavilla al Mare uno strumento salvavita a disposizione di tutti i cittadini

L’associazione Alento consegnerà ufficialmente un defibrillatore alla città di Francavilla al Mare. L’evento si terrà martedì 6 gennaio alle ore 11 nel giardinetto di via Zara. L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità uno strumento salvavita, accessibile a tutti i cittadini, contribuendo alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica.

