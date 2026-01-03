L' associazione Alento dona un defibrillatore alla città di Francavilla al Mare uno strumento salvavita a disposizione di tutti i cittadini
L’associazione Alento consegnerà ufficialmente un defibrillatore alla città di Francavilla al Mare. L’evento si terrà martedì 6 gennaio alle ore 11 nel giardinetto di via Zara. L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità uno strumento salvavita, accessibile a tutti i cittadini, contribuendo alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica.
Si terrà martedì 6 gennaio, alle ore 11, nel giardinetto di via Zara, a Francavilla al Mare, la consegna di un defibrillatore donato dall'associazione Alento alla città. Un'iniziativa che si rinnova a favore della comunità, con un gesto di grande valore sociale e sanitario: il dispositivo donato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
