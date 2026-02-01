Il mondo cattolico sfila per le vie del centro | in centinaia alla Marcia per la Pace FOTOGALLERY

Oggi a Trieste si è svolta la Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica in collaborazione con diocesi e Comune. In centinaia di persone hanno sfilato nel centro della città, portando lo slogan “Abbracciamo la Pace”. La manifestazione ha attirato molti fedeli e cittadini, tutti uniti per chiedere più dialogo e tranquillità. La piazza principale si è riempita di volti sorridenti e bandiere, mentre la gente camminava compatta lungo le strade.

"Abbracciamo la Pace", è lo slogan che ha accompagnato la Marcia della Pace "Cammina con me" organizzata dall'Azione Cattolica di Trieste in collaborazione con la diocesi e il Comune di Trieste. Circa 400 persone di ogni età hanno sfilato nelle vie del centro ieri, sabato 31 gennaio, alla presenza dell'arcivescovo Enrico Trevisi. Il percorso si è snodato lungo le vie del Borgo Teresiano da largo Città di Santos a piazza Verdi. La Marcia si pone come risposta all'invito di papa Leone XIV per la costruzione di una scuola e casa di pace in ogni singola città. Una scuola che vedrà la Diocesi impegnata nei prossimi mesi nell'organizzazione e promozione di iniziative in collaborazione con associazioni e movimenti diocesani.

