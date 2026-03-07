The Voice Generations Antonella Clerici svela chi è davvero la concorrente Poi la sorpresa del vip

Venerdì 6 marzo 2026 è iniziata la nuova stagione di The Voice Generations su Rai 1. Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha rivelato l’identità di una delle concorrenti. In seguito, è stata presentata una sorpresa dedicata a un vip. La puntata ha visto anche altri momenti di spettacolo e performance musicali dei partecipanti. La trasmissione prosegue con le sue gare e ospiti speciali.

La nuova stagione di The Voice Generations ha preso ufficialmente il via venerdì 6 marzo 2026 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici è tornato in prima serata con una puntata ricca di storie personali, emozioni e momenti inattesi, confermando la formula che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico. Come da tradizione, la gara si è aperta con le blind auditions, la fase in cui i concorrenti salgono sul palco senza essere visti dai coach, che devono decidere se girare la poltrona basandosi esclusivamente sulla voce. Anche quest'anno sulle iconiche sedie rosse siedono Nek, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. I cinque coach si sono subito resi protagonisti di commenti, battute e reazioni spontanee, contribuendo a rendere la serata ancora più coinvolgente.