Melegnano ottiene il riconoscimento di Distretto urbano del commercio dalla Regione Lombardia. La città ora punta a rilanciare il commercio di vicinato, con nuove iniziative e investimenti, per riaccendere le attività nei negozi sotto casa. La decisione apre uno spiraglio per aiutare i negozi di quartiere a tornare a vivere e attirare più clienti.

Melegnano ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento di Distretto urbano del commercio (Duc). Ora spetterà al Comune, alla sezione locale di Confcommercio e alle attività produttive, unire le forze per studiare progetti e iniziative che possano servire a drenare finanziamenti e rilanciare i negozi di quartiere. Per iniziare a raccogliere dati, esigenze, proposte e desiderata, è stato lanciato un sondaggio tra i commercianti: le risposte degli operatori andranno a formare un insieme di spunti e suggerimenti per cercare di rafforzare il ruolo del terzo settore nel tessuto della città. Il questionario è disponibile sul sito Internet e la pagina Facebook del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Negozi sotto casa. Via al rilancio del commercio

Approfondimenti su Melegnano Commercio

L’evoluzione del commercio a Bologna riflette un panorama in trasformazione.

Questa mattina l’assessore è uscito per visitare i negozi del centro storico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bed Bath & Beyond Pulls Out of California | Economic Reality Behind the Decision | NewsDrift

Ultime notizie su Melegnano Commercio

Argomenti discussi: Negozi sotto casa. Via al rilancio del commercio; Altro che Gdo: quando il negozio sotto casa batte gli algoritmi; Torna l’incubo per Alessia, lo stalker è libero e l'aspetta di nuovo sotto casa: Ho paura - FoggiaToday; Vi spiego perché a Monza continuano a chiudere i negozi e che cosa devono fare i commercianti per non abbassare la saracinesca.

Consumi: 8,6 milioni di italiani hanno riscoperto i negozi sotto casaIl lockdown ha costretto milioni di italiani a stare in casa e di conseguenza a cambiare le proprie abitudini, non solo di consumo ma anche di acquisto, tanto che sono più di 8,6 milioni i nostri ... facile.it

Commercio Abruzzo: meno piccole botteghe, più negozi ampiAnche in Abruzzo il negozietto sotto casa, la bottega, il giocattolaio o il ferramenta sono in via di estinzione, a fronte di superfici commerciali più ampie ... rete8.it

San Valentino ....work in progress Compriamo nei negozi sotto casa! Made in Calabria facebook