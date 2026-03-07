Tanti lavori in corso anche nei musei di Milano una mappa ragionata

A Milano si sono intensificati i lavori nei musei, con numerosi interventi in corso per migliorare le strutture e ampliare gli spazi espositivi. La città, dopo aver ospitato le Olimpiadi e le Paralimpiadi, si sta concentrando sull'aggiornamento dei suoi musei, con una mappa dettagliata che evidenzia gli interventi pianificati e in atto. I lavori riguardano diverse strutture culturali dislocate in tutta Milano.

Dopo le Olimpiadi continuano i progetti per rinnovare Milano. Dal Museo del Novecento fino alla sezione egizia del Museo de Castello sforzesco. In mezzo la riorganizzazione degli spazi del secondo piano della Galleria d'Arte Moderna Eppur (Milano) si muove. Neanche il tempo di prendere il fiato tra Olimpiadi e Paralimpiadi, vera prova del nove per capire se spazi, servizi e strutture pensate nella città del design rispondano davvero a quello che tutti chiamano "design for all", design inclusivo. Eppur si muovono anche i musei cittadini, in questa frenesia da lavori in corso che sarebbe ingeneroso non mappare. Cominciamo allora.