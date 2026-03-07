A Forlì-Cesena, diversi siti sono stati segnalati come contaminati a causa di sversamenti di gasolio e altri materiali, con alcune aree interdette al prelievo di acqua. Le bonifiche sono in corso per rimuovere le sostanze nocive e ridurre i rischi ambientali. La mappa dei siti contaminati evidenzia zone dove si sono verificati problemi legati alle attività umane passate.

Forlì e provincia sotto la lente dei dati ambientali, tra bonifiche in corso e siti ancora da monitorare. L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di regione più attiva nella messa in sicurezza dei suoli contaminati Il sottosuolo della nostra provincia racconta una storia fatta di industrie, servizi e vecchie contaminazioni. Tra bonifiche concluse e interventi ancora in corso, il territorio emerge come un laboratorio a cielo aperto della salute ambientale. Con Dossier ForliToday scopriamo la mappa dei siti contaminati che rivela zone ancora a rischio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Rimini (c'è anche un parco pubblico)Rimini e provincia sotto la lente dei dati ambientali, tra bonifiche in corso e siti ancora da monitorare.

Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Ravenna (c'è anche una falda acquifera)Ravenna è tra i Comuni italiani più attivi nelle bonifiche, con oltre 100 procedimenti già conclusi.

Tutti gli aggiornamenti su Sversamenti gasolio e bonifiche la....

Discussioni sull' argomento Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Rimini (c'è anche un parco pubblico); Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Forlì (e dove è vietato prelevare l’acqua).

Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Forlì (e dove è vietato prelevare l’acqua)Forlì e provincia sotto la lente dei dati ambientali, tra bonifiche in corso e siti ancora da monitorare. L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di regione più attiva nella messa in sicurezza dei suol ... forlitoday.it

Sversamenti, gasolio e bonifiche: la mappa dei siti contaminati di Rimini (c'è anche un parco pubblico)Rimini e provincia sotto la lente dei dati ambientali, tra bonifiche in corso e siti ancora da monitorare. L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di regione più attiva nella messa in sicurezza dei suo ... riminitoday.it

Quotidiano di Gela. . NISCEMI, SVERSAMENTI REFLUI FOGNARI GIUDIZIO - facebook.com facebook

Svolta per il litorale: 45 milioni contro gli sversamenti a Palombina e Falconara (VIDEO) x.com