Peter Greene trovato morto a New York | addio all’attore di Pulp Fiction e The Mask
Peter Greene, l'attore noto per i ruoli in "The Mask" e "Pulp Fiction", è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo storico manager al New York Post. I ruoli iconici tra gli anni ’90 e Hollywood Peter Greene, noto per aver interpretato personaggi "cattivi" negli anni '90, aveva 60 anni. L'attore dagli occhi. Feedpress.me
Peter Greene, l'attore di Pulp Fiction e The Mask , è stato trovato morto a New York - Peter Greene, volto indimenticabile del cinema crime americano, è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side. vanityfair.it
È morto Peter Greene, lo Zed di Pulp Fiction: l'attore "più cattivo" di Hollywood aveva 60 anni, il corpo senza vita trovato in casa - L'attore Peter Greene, noto soprattutto per i suoi ruoli in 'The Mask' e 'Pulp Fiction', è stato trovato morto ieri pomeriggio, 12 dicembre, nel suo ... leggo.it
L’attore Peter Greene, noto soprattutto per i suoi ruoli in ‘The Mask’ e ‘Pulp Fiction’, è stato trovato morto nel suo appartamento nel Lower East Side, a New York, come confermato dal suo manager di lunga data al New York Post: “Era una persona straordinari - facebook.com facebook
Trovato morto in casa l'attore di Pulp Fiction Peter Greene x.com