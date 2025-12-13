Peter Greene trovato morto a New York | addio all’attore di Pulp Fiction e The Mask

Peter Greene, l'attore noto per i ruoli in "The Mask" e "Pulp Fiction", è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo storico manager al New York Post. I ruoli iconici tra gli anni ’90 e Hollywood Peter Greene, noto per aver interpretato personaggi "cattivi" negli anni '90, aveva 60 anni. L'attore dagli occhi. Feedpress.me

