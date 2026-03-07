Steelbloom Sessions Frida Bollani Magoni incanta i passeggeri dell’aeroporto di Orio

Durante le Steelbloom Sessions all’aeroporto di Orio, Frida Bollani Magoni ha intrattenuto i passeggeri con un’esibizione musicale. L’evento è stato condotto da Gabriele Bròcani, voce di Radio RAI, e realizzato in collaborazione con Rai Isoradio. La cantante ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un momento di musica dal vivo all’interno dell’aeroporto.

Frida Bollani Magoni ha conquistato il Milan Bergamo Airport durante il talk delle steelbloom sessions, talk condotti da Gabriele Bròcani, voce di Radio RAI, realizzati in media partnership con Rai Isoradio. All'interno della famiglia Bollani-Magoni la musica ha da sempre rivestito un ruolo centrale: fin dall'età di due anni Frida ha iniziato ad ascoltare la madre suonare e a cimentarsi al pianoforte, apprendendo l'associazione tra i tasti e le note. Questo percorso le ha permesso di sviluppare l'orecchio assoluto, qualità che attribuisce principalmente alla pratica costante piuttosto che a predisposizioni innate. Durante l'incontro Frida ha alternato racconto e musica, eseguendo alcuni brani al pianoforte.