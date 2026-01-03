Sport in tv oggi sabato 3 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco un'introduzione adatta alle tue esigenze: Per gli appassionati di sport, oggi sabato 3 gennaio offre un ricco programma di eventi invernali. Dalle competizioni di sci alpino e sci di fondo alle gare di salto con gli sci, slittino e bob, sarà possibile seguire gli appuntamenti in TV e streaming. In questa guida trovi orari, dettagli e modalità di visione per non perdere nessuna delle principali discipline in programma.

Oggi sabato 3 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle discipline invernali tra il gigante femminile di Kranjska Gora per gli amanti dello sci alpino, il Tour de Ski con le sprint in tecnica classica in Val di Fiemme per gli appassionati di sci di fondo, la Tournée dei Quattro Trampolini con le qualificazioni a Innsbruck per chi è solito seguire il salto con gli sci, senza dimenticarsi delle gare di Coppa del Mondo per lo slittino a Winterberg e il bob a Sigulda. Prosegue la United Cup di tennis sui cementi di Sydney e Perth con Francia-Svizzera (l'Italia osserva le avversarie del suo girone), Belgio-Cina, Australia-Norvegia e USA-Argentina, mentre in Arabia Saudita incomincerà la mitica Dakar, il rally raid più prestigioso e importante al mondo.

