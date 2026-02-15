Spezia-Frosinone 0-2 | la vicecapolista passa facile al Picco

Il Frosinone, guidato dall’allenatore Alvini, ha vinto facilmente contro lo Spezia al Picco, grazie ai gol di Kvernadze e Ghedjermis. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0, dopo che la squadra ospite ha segnato un gol per tempo. La causa della vittoria è stata la buona gestione dei rigori, anche se uno è stato poi annullato, e l’efficace pressing offensivo. Lo Spezia ha avuto alcune occasioni, ma non è riuscito a trovare la rete.

La Spezia, 15 febbraio 2026 – Passa la vicecapolista Frosinone al Picco. Un gol per tempo, quelli di Kvernadze e Ghedjermis, e così l'ex Alvini festeggia il suo ottavo successo esterno stagionale, in una gara con due rigori concessi e poi annullati per lo Spezia e una rete annullata per i frusinati. Donadoni, fischiato come tutta la squadra all'uscita dal campo, decide di affidare l'attacco a Skjellerup e Vlahovic, con Romano in regia. Iniziano bene gli ospiti che al 4' arrivano a colpire di testa con Bracaglia, sul traversone di Calò. Poi al 6', dribbling di Oyono sulla fascia e in profondità per Raimondo che non ci arriva di un soffio anticipato da Radunovic in uscita.