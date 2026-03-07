Spalletti compie 67 anni le sue frasi più iconiche | Luciano prova a ricordarle tutte!

Luciano Spalletti festeggia 67 anni. Dopo aver iniziato come calciatore nelle serie minori, ha intrapreso la carriera da allenatore, guidando squadre come Roma, Zenit, Inter, Napoli, la nazionale italiana e attualmente la Juventus. La sua esperienza nel calcio include numerose tappe e risultati significativi, rendendolo una figura nota nel panorama sportivo italiano e internazionale.