L’olio extravergine di Artimino festeggia 115 anni. La produzione del 2025 è in crescita, grazie agli ulivi secolari piantati nel 1911. La gestione punta a valorizzare il prodotto come il vino, con un occhio al futuro e agli investimenti. Gli agricoltori sono soddisfatti dei risultati e confidano di mantenere alta la qualità negli anni a venire.

Valorizzare l’olio di Artimino al pari del vino. E’ positivo il bilancio per la produzione 2025 dell’ olio extravergine di oliva della Tenuta di Artimino e gli storici ulivi del 1911 continuano a dare olive. All’interno del Barco Reale, area di oltre 700 ettari voluta dai Medici all’inizio del Seicento come riserva di caccia, la Tenuta custodisce ben 16.000 piante di olivo. Oggi, la gestione degli oliveti segue una filosofia produttiva improntata alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione delle specificità pedoclimatiche locali. "Ogni pianta - spiega l’azienda - è seguita durante l’intero ciclo vegetativo secondo le migliori pratiche agronomiche, con interventi mirati e non invasivi, finalizzati a preservare l’equilibrio dell’ecosistema, ridurre l’impatto ambientale e favorire una vitale interazione tra suolo, pianta e microclima". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’olio Cento Olivi compie 115 anni: "Dare più valore all’extravergine". Artimino e le sue produzioni record

Argomenti discussi: L'olio Cento Olivi compie 115 anni: Dare più valore all'extravergine. Artimino e le sue produzioni record

