Snowboard | in Coppa del mondo vince sempre Bormolini

Da sondriotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Coppa del mondo di snowboard, Maurizio Bormolini si conferma come il protagonista indiscusso, vincendo ogni gara disputata finora. La stagione sta entrando nelle sue fasi più calde e l’atleta italiano continua a dominare le competizioni, senza lasciare spazio ai rivali. La sua presenza sul podio sembra ormai una costante, mentre il circuito si avvicina alle ultime tappe.

Si avvicina un'altra sfera di cristallo per Maurizio Bormolini che non sbaglia letteralmente un colpo nella Coppa del mondo di snowboard che si avvia verso le sue fasi conclusive. Il livignasco, infatti, dopo il doppio successo dello scorso weekend in Polonia, ha calato uno strepitoso tris nello slalom parallelo disputato oggi a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. Proprio i due giganti paralleli sono in programma il prossimo weekend a Mt. Saint Anne, in Canada. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

