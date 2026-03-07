Nella Coppa del mondo di snowboard, Maurizio Bormolini si conferma come il protagonista indiscusso, vincendo ogni gara disputata finora. La stagione sta entrando nelle sue fasi più calde e l’atleta italiano continua a dominare le competizioni, senza lasciare spazio ai rivali. La sua presenza sul podio sembra ormai una costante, mentre il circuito si avvicina alle ultime tappe.

Si avvicina un'altra sfera di cristallo per Maurizio Bormolini che non sbaglia letteralmente un colpo nella Coppa del mondo di snowboard che si avvia verso le sue fasi conclusive. Il livignasco, infatti, dopo il doppio successo dello scorso weekend in Polonia, ha calato uno strepitoso tris nello slalom parallelo disputato oggi a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. Proprio i due giganti paralleli sono in programma il prossimo weekend a Mt. Saint Anne, in Canada. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Snowboard: in Coppa del mondo giornata sfortunata per Maurizio BormoliniGiornata sfortunata per Maurizio Bormolini nello slalom gigante parallelo di Simonhohe in Asutria, nuova tappa di Coppa del Mondo di snowboard.

Piancavallo, prova di Coppa del Mondo freestyle - snowboard annullata (1996)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Snowboard in Coppa del mondo vince...

Temi più discussi: Snowboard: terza vittoria di fila in coppa del mondo per Bormolini; Snowboard: in Coppa del mondo vince sempre Bormolini; Guerra in Iran: gli azzurri dello snowboard saltano la tappa in Turchia. Moioli, per la Coppa ora si fa dura; COPPA ITALIA DI SNOWBOARD PARK & PIPE: SUI PODI DI CATEGORIA SALGONO ORRÙ, MENGOZZI, SCAFIDI, SONDERSKOV NIELSEN, PERNIGOTTI, RAVIOLA, LORA E CLATAUD. I RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI.

Snowboard: terza vittoria di fila in coppa del mondo per Bormolini(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Maurizio Bormolini ha conquistato a Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) il terzo successo consecutivo in coppa del mondo di snowboard, dopo la doppietta polacca dello scorso fine ... corrieredellosport.it

Snowboard: Bormolini, terza vittoria di fila in Coppa del MondoIl livignasco Maurizio Bormolini ha ottenuto a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, la sua terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo di snowboard. Questo successo segue la doppietta polacca dello ... it.blastingnews.com

Coppa del Mondo che, dopo il week-end di prove tecniche sulla "Podkoren-3" di Kranjska Gora, viaggia verso le ultime due tappe con il trittico di Courchevel tutto tra super-g e discesa e le finali in Norvegia, dove per il trofeo di slalom sono 41 i punti che divido - facebook.com facebook

Ad Altenberg l’Italia dello slittino chiude la stagione di Coppa del Mondo con uno splendido 2° posto nel Team Relay. 🇮🇹 Un risultato che parla di tecnica, talento e vero spirito di squadra. Bravi azzurri: orgoglio puro. ️ x.com