Sinner-Shapovalov Jannik a Indian Wells in campo per il bis | il pronostico

Al terzo turno di Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto facilmente il giovane qualificato Svrcina, consolidando la sua posizione nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per il tennista italiano, che ora si prepara per il prossimo impegno. L'avversario di Sinner sarà Denis Shapovalov, in un match che si preannuncia importante per entrambe le parti.

Battuto agevolmente il giovane qualificato Svrcina, il numero due del mondo al terzo turno affronterà il canadese che ha già battuto a New York Jannik Sinner non ha avuto alcun problema nel debutto del Master 1000 di Indian Wells dove ha superato il giovane ceco Svrcina che proveniva dalle qualificazioni. Adesso nel terzo turno un impegno molto più difficile: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Shapovalov in programma domenica 8 marzo alle ore 19. Il primo incontro di Jannik a Indian Wells è finito con un secco 6-1 6-1 rifilato al giovane Svrcina, proveniente dalle qualificazioni.