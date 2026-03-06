Jannik Sinner partecipa al torneo di doppio di Indian Wells, giocando insieme a un compagno ancora da annunciare. Il torneo si apre con molte coppie di alto livello pronte a sfidarsi nei primi turni, dove si confrontano anche alcuni tra i più noti giocatori di singolare. Le partite si svolgono sui campi californiani e il tabellone si sta delineando.

Il torneo di doppio di Indian Wells promette spettacolo fin dal primo turno, con diverse coppie composte da big del singolare pronte a sfidare gli specialisti della disciplina. Tra i protagonisti più attesi c’è anche Jannik Sinner, che ha deciso di mettersi alla prova anche nel tabellone di doppio. Il tennista italiano farà squadra con l’americano Reilly Opelka. Non si tratta di una prima volta. I due si conoscono bene e in passato hanno già dimostrato di poter essere competitivi insieme. Il ricordo è al 2021, quando il pusterese e l’altissimo statunitense conquistarono il titolo ad Atlanta, lasciando intravedere un’intesa sorprendentemente efficace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner in campo a Indian Wells anche in doppio! Compagno, avversari e possibile tabellone

Indian Wells, il tabellone di Sinner: primo turno e possibili avversariLa nuova stagione entra nel vivo con Indian Wells: il percorso di Jannik Sinner, chi ha pescato e il possibile tabellone Il primo Masters 1000 della...

ATP Indian Wells 2026, oggi i sorteggi del tabellone con 7 italiani: possibili avversari di Sinner e dateI sorteggi del tabellone di Indian Wells sono in programma a mezzanotte, ora italiana, di martedì 3 marzo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jannik Sinner.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Quando torna Jannik Sinner: i primi allenamenti a Indian Wells tra i sorrisi e il tweener di Bergs, stanotte il sorteggio; Sinner vola in California: quando lo rivedremo in campo; Indian Wells, stanotte sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tv.

Sinner torna in campo: la data della partita che aspettavano tuttiSinner torna in campo a Indian Wells: ecco quando gioca, l’avversario e cosa può cambiare per la stagione del tennista italiano. monza-news.it

Jannik Sinner si testa con Luciano Darderi in allenamento: training ad alta intensità per ritrovare aggressivitàJannik Sinner lo aveva detto alcuni giorni fa, durante il media day di Indian Wells: A Doha ho abbassato troppo l’intensità e forse ho ecceduto con le ... oasport.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Jannik Sinner affronterà Dalibor Svrcina a Indian Wells nella notte italiana tra Venerdì 6 Marzo e Sabato 7 Marzo, non prima delle 3:00: SVEGLIA, ITALIA! x.com