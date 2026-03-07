Sifi e sindacati siglano accordo per l' esodo volontario dei lavoratori

Ieri, venerdì 6 marzo, è stato firmato l’accordo tra la Sifi e i sindacati riguardante l’esodo volontario dei dipendenti. L’accordo segue il settimo incontro, dopo l’avvio a inizio gennaio della procedura di licenziamento per 52 lavoratori da parte della direzione aziendale. La firma arriva dopo mesi di trattative tra le parti coinvolte.

Dopo aver esplorato tutte le possibili alternative e aver effettuato ricollocazioni interne, si è concordato un esodo volontario con incentivi economici Ieri, venerdì 6 marzo, è stata firmata l’ipotesi di accordo alla Sifi a valle del settimo incontro successivo alla apertura della procedura di licenziamento per 52 lavoratori, avviata all’inizio di gennaio da parte della direzione aziendale. Dopo aver percorso tutte le possibili alternative ai licenziamenti e, attraverso un serrato lavoro di confronto, aver ridotto significativamente il numero dei lavoratori attraverso ricollocazioni interne (fase peraltro non ancora del tutto conclusa e che lascia intravedere ulteriori ricollocazioni prima della fine della procedura), si è giunti ad un accordo economico per l’esodo volontario dei lavoratori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

