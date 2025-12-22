Bper Banca ha raggiunto un accordo che prevede l'esodo di 800 lavoratori, con 650 nuove assunzioni. La decisione coinvolge anche il territorio bresciano, dove la banca conta 74 filiali. L'intesa, firmata recentemente tra l'istituto e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fabi, rappresenta un importante passaggio nella gestione delle risorse umane del gruppo.

Interessa (e parecchio) anche il territorio bresciano, dove la banca è presente con 74 filiali, l'accordo siglato in questi giorni tra Bper Banca e le organizzazioni sindacali del gruppo tra cui Cgil, Cisl, Uil e Fabi, la Federazione autonoma bancari italiani. L'azienda riferisce in una nota di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bper Banca: accordo per l'esodo di 800 lavoratori, ma con 650 nuove assunzioni

