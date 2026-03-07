Sicurezza idraulica in Valgraziosa manutenzioni in corso sul reticolo minore

In questi giorni sono iniziati interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua minori della Valgraziosa. Le operazioni riguardano il reticolo minore e sono state avviate in seguito a una convenzione tra il Comune di Calci e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Le attività di manutenzione sono programmate per garantire la sicurezza idraulica dell’area e sono in corso in diverse località della valle.

In questi giorni hanno preso il via gli interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua minori della Valgraziosa, come previsto dalla convenzione annualmente sottoscritta tra Comune di Calci e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Nel complesso, sono stati pianificati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Sicurezza idraulica Pisa Sud: lavori in corso per proteggere l'area dagli allagamenti