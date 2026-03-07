Sicurezza idraulica in Valgraziosa manutenzioni in corso sul reticolo minore

Da pisatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni sono iniziati interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua minori della Valgraziosa. Le operazioni riguardano il reticolo minore e sono state avviate in seguito a una convenzione tra il Comune di Calci e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Le attività di manutenzione sono programmate per garantire la sicurezza idraulica dell’area e sono in corso in diverse località della valle.

In questi giorni hanno preso il via gli interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua minori della Valgraziosa, come previsto dalla convenzione annualmente sottoscritta tra Comune di Calci e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Nel complesso, sono stati pianificati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Sicurezza idraulica Pisa Sud: lavori in corso per proteggere l'area dagli allagamenti

Esplora notizie e video correlati all’argomento.