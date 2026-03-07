Si sono lasciati confermato La coppia di Canale 5 si separa | tutti gelati

Una coppia nota del mondo dello spettacolo ha ufficialmente annunciato la fine della relazione, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La notizia della separazione è stata comunicata attraverso un breve messaggio, in cui si afferma che si sono lasciati. Tra i fan del programma Mediaset, si sono intensificati i sospetti circa la fine della coppia, che ora si presenta ufficialmente come separata.

Da qualche tempo tra i fan del programma Mediaset circolavano dubbi sempre più insistenti sulla relazione tra i due. L’assenza quasi totale di contenuti di coppia sui social e la mancanza di apparizioni pubbliche insieme avevano infatti alimentato numerose ipotesi tra gli spettatori più attenti del dating show di Canale 5. Un silenzio che, con il passare delle settimane, ha finito per trasformarsi in un vero e proprio giallo per gli appassionati del programma. I fan di Uomini e Donne hanno iniziato a interrogarsi su cosa stesse succedendo tra l’ex tronista e la ragazza che aveva scelto durante il suo percorso televisivo. A differenza di altre coppie nate nello studio del programma, come quella formata da Ernesto Russo e Cristiana Di Carlo, loro non avevano mai condiviso molti momenti della loro vita insieme sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

