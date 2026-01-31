Si sono lasciati Colpo di scena sulla coppia di Amici 25 | la rottura sconvolge il pubblico

La coppia di Amici 25 si è lasciata. La notizia ha colto di sorpresa i fan, che ancora seguivano con interesse le vicende dei concorrenti. Dopo settimane dall’eliminazione di Anna Pettinelli, si scopre che anche la sua relazione sentimentale è finita, lasciando tutti senza parole.

Sono trascorse diverse settimane dall’eliminazione di lei da Amici, una decisione presa da Anna Pettinelli che ha segnato uno spartiacque non solo nel percorso della giovane cantante all’interno del talent, ma anche nella sua vita privata. Da quel momento, infatti, si è iniziato a parlare con sempre maggiore insistenza di un presunto allontanamento tra la ragazza e l’altro allievo, coppia nata proprio sotto i riflettori della scuola più seguita di Canale 5. Un’indiscrezione che, giorno dopo giorno, ha acceso il dibattito tra fan e appassionati del programma. A poche ore dalla messa in onda della diciassettesima puntata di Amici, prevista per il 1° febbraio, sul web ha iniziato a circolare una voce destinata a far discutere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

