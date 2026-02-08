Oggi in campo quattro partite di Serie A. La 24esima giornata si gioca tra orari diversi e con molte novità nelle formazioni. Gli appassionati si preparano a seguire le partite in diretta, con alcune sfide che promettono emozioni e colpi di scena.

Sono quattro le partite di Serie A in programma oggi, 8 febbraio 2026, e valide per la 24esima giornata di campionato. Si comincia alle 12,30 con Bologna-Parma, per proseguire poi alle 15 con Lecce-Udinese, quindi Sassuolo-Inter alle 18 e stasera alle 20,45 Juventus-Lazio. Il Bologna cerca la vittoria in casa. Al Dall’Ara il Bologna cercherà d’interrompere il filotto negativo di tre sconfitte consecutive. In casa i rossoblù non vincono in campionato dallo scorso novembre, e contro un Parma che nelle ultime due partite ha incassato otto gol, la possibilità di tornare alla vittoria casalinga è più che concreta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, le partite di oggi: probabili formazioni, orari e dove vederle

