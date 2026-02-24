Una vocazione produttiva | Il saper fare caratterizza i nostri imprenditori

Il settore del packaging in Emilia-Romagna si distingue per la forte vocazione produttiva degli imprenditori locali, una caratteristica che deriva dall’esperienza consolidata e dalla passione per il lavoro manuale. La regione si conferma leader a livello internazionale, grazie a aziende che investono in tecnologia e formano continuamente il personale. La presenza di stabilimenti e laboratori innovativi testimonia come l’artigianalità si combini con le nuove tecnologie. La crescita di questo comparto continua a rafforzarsi nel territorio.

L’ Emilia-Romagna è riconosciuta come un’eccellenza internazionale nel settore del packaging, un comparto che coniuga innovazione tecnologica, occupazione di qualità e forte radicamento territoriale. A raccontare la realtà è Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Presidente Fabbri, quanto pesa la storia industriale nell’identità del territorio? "La nostra vocazione produttiva affonda le radici nei secoli. Al Museo del patrimonio industriale, al Battiferro, è esposto il mulino da seta alla bolognese, una delle prime macchine automatiche realizzate quattrocento anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

